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СМИ: главой челнинского ОБЭП станет Сабир Акчурин

15:58, 12.03.2020
СМИ: главой челнинского ОБЭП станет Сабир Акчурин
Фото: realnoevremya.ru

Новым начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Набережных Челнов станет Сабир Акчурин.

Отмечается, что до ухода Вильсура Мингазова, главы ОБЭП, Акчурин был заместителем по оперативной работе, пишет chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Сейчас он временно исполняет обязанности начальника отдела. Приказ о его назначении еще не подписан.

Новость о том, что Мингазов может покинуть свой пост начальника ОБЭП Челнов, СМИ сообщили в декабре. По их данным, сначала он выходит в отпуск, а далее отправляется на заслуженный отдых.

ОбществоВласть Татарстан
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