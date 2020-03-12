СМИ: главой челнинского ОБЭП станет Сабир Акчурин

Новым начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Набережных Челнов станет Сабир Акчурин.

Отмечается, что до ухода Вильсура Мингазова, главы ОБЭП, Акчурин был заместителем по оперативной работе, пишет chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Сейчас он временно исполняет обязанности начальника отдела. Приказ о его назначении еще не подписан.

Новость о том, что Мингазов может покинуть свой пост начальника ОБЭП Челнов, СМИ сообщили в декабре. По их данным, сначала он выходит в отпуск, а далее отправляется на заслуженный отдых.