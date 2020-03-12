Мать, подозреваемая в нападении на близнецов с ножом, не признает свою вину

Фото: Екатерина Аблаева

Подозреваемая в убийстве сына 34-летняя Наргиза Сибгатуллина не признает свою вину. От дачи показаний она отказалась, передает корреспондент «Реального времени» из здания суда.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу Сибгатуллиной на месяц, до 1 мая, на время расследования дела. По мнению прокурора, подозреваемая может представлять опасность для окружающих.

Адвокат настаивает на проведении медицинской экспертизы, чтобы оценить психическое состояние женщины. Он считает, что только потом можно рассматривать ходатайство о мере пресечения. Сама Сибгатуллина попросила домашний арест. Она заявила, что может находиться не в одной квартире с выжившим ребенком.

Также подозреваемая пояснила необходимость домашнего ареста для нее плохим психо-эмоциональным и физическим самочувствием. Она считает, что под стражей поврежденное сухожилие у нее будет долго заживать. А еще заявила, что посетила бы могилу погибшего ребенка.

Суд удалился в совещательную комнату.