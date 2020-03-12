В Татарстане полицейские изъяли у пенсионера боеприпасы

Фото: «Реальное время»

В Татарстане полицейские изъяли боеприпасы у 70-летнего пенсионера.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ютазинском районе в поселке Уруссу у местного жителя были изъяты 37 патронов калибра 5,6 мм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее полицейские обнаружили целый склад боеприпасов у жителя деревни Данауровка в Чистопольском районе Татарстана.

