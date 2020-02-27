В татарской деревушке полицейские обнаружили целый склад боеприпасов

Полицейские обнаружили целый склад боеприпасов у жителя деревни Данауровка в Чистопольском районе Татарстана.

Как передает пресс-служба МВД РТ, в доме 46-летнего жителя обнаружили и изъяли ручную гранату Ф-1, одноствольное охотничье ружье ИЖ-17 16 калибра, обрез винтовки ТОЗ-8 калибра 5,6 мм, самодельный шестизарядный револьвер калибра 5,6 мм, 294 патрона калибра 5,6 мм, 56 патронов калибра 9 мм, 24 патрона калибра 16 мм, 206 грамм пороха и штык-нож.

Кроме этого, в Чистополе у 50-летнего мужчины был изъят револьвер системы Наган и 8 патронов, пригодных для револьверов 7,62 мм.

В обоих случаях мужчины объяснили, что приобрели оружие для личного пользования. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее у жителя Чистополя также изъяли наган.