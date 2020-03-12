В Татарстане полицейские провели контрольную закупку лекарств от гепатита С

Фото: МВД РТ

В Татарстане полицейские задержали подозреваемого в сбыте незарегистрированных лекарств.

Как установили полицейские, в июле 2019 года житель Казани привез из-за границы 30 упаковок двух видов лекарственных средств, предназначенных для лечения гепатита С (HCV). Шесть упаковок он оставил себе, а остальные решил продать. Объявление он разместил в соцсети.

Полицейские провели контрольную закупку 24 упаковок на сумму 115 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело за продажу незарегистрированных лекарств. Мужчина находится под подпиской о невыезде.



Ранее в Казани вынесен приговор 22-летнему жителю, который попал под уголовное преследование после того, как заказал анаболики из Белоруссии.

