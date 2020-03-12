Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев высказался о поправках в Конституцию

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выступил в Госсовете РТ по поправкам в Конституцию России.

— Не могу не сказать несколько слов, поскольку я — непосредственный свидетель тех бурных событий 90-х годов. Мы должны быть объективными: Конституция стала одним из фактов начала стабилизации в нашей бурлящей стране.



Хорошо, что сегодня в Конституцию вносятся назревшие поправки. Одновременно есть и проблемы. РФ — многонациональная страна, прийти к единому мнению очень сложно, но мы должны к этому стремиться и выработать конституционные нормы на будущее. Путь непростой, но через него надо пройти.



Конституция выдержала испытание временем. Внося и в целом поддерживая поправки, мы должны думать, чтобы они работали лучше, с учетом многонациональной и многоконфессиональной России. Меньше напряжения, больше здоровья и возможностей достичь своих целей, — заявил Шаймиев.