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На Каме у Чистополя спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед на мотоцикле

11:37, 12.03.2020
На Каме у Чистополя спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед на мотоцикле
Фото: МЧС по РТ

Сегодня утром возле города Чистополь под лед провалились двое мужчин на самодельном мотоцикле.

Сообщение на единый номер 112 поступило в 05.47 12 марта. Заявитель сообщил, что возле дамбы на реке Прость провалились под лед двое мужчин на самодельном мотоцикле.

Сотрудники ГИМС совместно со спасателями ЗПСО №3 на СВП«Хивус-6» спасли провалившихся под лед на расстоянии 120 м от берега двух рыбаков 51 и 52 лет. Они были доставлены на берег и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее спасатели сняли со льда двоих мужчин, рыбачивших на Казанке. Один из них провалился под лед, его спас второй рыбак.

Общество Татарстан
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