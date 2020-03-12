На Каме у Чистополя спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед на мотоцикле
Сегодня утром возле города Чистополь под лед провалились двое мужчин на самодельном мотоцикле.
Сообщение на единый номер 112 поступило в 05.47 12 марта. Заявитель сообщил, что возле дамбы на реке Прость провалились под лед двое мужчин на самодельном мотоцикле.
Сотрудники ГИМС совместно со спасателями ЗПСО №3 на СВП«Хивус-6» спасли провалившихся под лед на расстоянии 120 м от берега двух рыбаков 51 и 52 лет. Они были доставлены на берег и переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее спасатели сняли со льда двоих мужчин, рыбачивших на Казанке. Один из них провалился под лед, его спас второй рыбак.
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