На Казанке спасатели сняли со льдины двух рыбаков, один из которых едва не утонул

Фото: МЧС по РТ

Спасатели сняли со льда двоих мужчин, рыбачивших на Казанке. Один из них провалился под лед, его спас второй рыбак.

Как сообщают в пресс-службе МЧС по РТ, случай произошел возле «Ак Барс Арены». Накануне в 13.25 на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение, что под лед провалился мужчина.

К моменту прибытия спасателей мужчину смог вытащить второй рыбак, находившийся неподалеку. Вместе они дождались спасателей, которые на судне на воздушной подушке доставили их на берег. Там рыбаков передали медикам скорой помощи.

Ранее в Татарстане под Тетюшами трое рыбаков выехали на лед Волги на мотоцикле. На расстоянии 300 м от берега мужчины провалились под лед.