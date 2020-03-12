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Внучка Пикассо поздравила Валиеву с победой на юниорском ЧМ

11:18, 12.03.2020
Внучка Пикассо поздравила Валиеву с победой на юниорском ЧМ
Фото: vk.com/eteritutberidze

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева получила поздравление от Дианы Пикассо, внучки знаменитого испанского художника Пабло Пикассо.

«Вот это достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения «Девочке на шаре». Поздравляю, дорогая Камила!» — написала Пикассо в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Валиева выступала с программой «Девочка на шаре» с отсылкой на известную одноименную картину Пикассо, написанную в 1905 году.

Ранее российская фигуристка рассказала о приглашении в гости от внучки знаменитого художника.

СпортФигурное катание
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