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На горячую линию по профилактике коронавируса поступило 47 звонков

10:35, 12.03.2020
На горячую линию по профилактике коронавируса поступило 47 звонков
Фото: пресс-служба президента РТ

На горячую линию по профилактике распространения коронавируса поступило 47 звонков. Об этом рассказала пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова.

На горячую линию принимаются звонки от граждан, вернувшихся с территорий, где распространен коронавирус нового типа. К утру сегодняшнего дня поступило 47 звонков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. За последние сутки число зарегистрированных в России заболеваний коронавирусом увеличилось на 8 до 28.

Справка

Горячая линия по вопросам профилактики коронавируса: 296-02-24

Общество Татарстан
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