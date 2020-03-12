На горячую линию по профилактике коронавируса поступило 47 звонков

Фото: пресс-служба президента РТ

На горячую линию по профилактике распространения коронавируса поступило 47 звонков. Об этом рассказала пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова.

На горячую линию принимаются звонки от граждан, вернувшихся с территорий, где распространен коронавирус нового типа. К утру сегодняшнего дня поступило 47 звонков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. За последние сутки число зарегистрированных в России заболеваний коронавирусом увеличилось на 8 до 28.

