На горячую линию по профилактике коронавируса поступило 47 звонков
На горячую линию по профилактике распространения коронавируса поступило 47 звонков. Об этом рассказала пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова.
На горячую линию принимаются звонки от граждан, вернувшихся с территорий, где распространен коронавирус нового типа. К утру сегодняшнего дня поступило 47 звонков.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. За последние сутки число зарегистрированных в России заболеваний коронавирусом увеличилось на 8 до 28.
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Горячая линия по вопросам профилактики коронавируса: 296-02-24
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