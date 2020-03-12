Китайская «КРС Ванке Рэйз» стала чемпионом ЖХЛ, одолев в финале «Агидель»

Китайская команда «КРС Ванке Рэйз» стала чемпионом Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), в финале в трех матчах одолев уфимскую «Агидель».

В финальной серии действующие чемпионы из Уфы не смогли выиграть ни в одной встречи, при этом все матчи прошли в столице Башкортостана из-за угрозы коронавируса в Китае.

В решающем третьем матче финала «КРС Ванке Рэйз» обыграла «Агидель» со счетом 4:2 и выиграла серию со счетом 3-0.

Отметим, что нынешний сезон стал для китайской команды дебютной в ЖХЛ. Кроме них, в юбилейном пятом сезоне лиги участвовали восемь команд: «Агидель», «Бирюса», «Динамо» Санкт-Петербург, «КРС Ванке Рэйз», СК «Горный», СКИФ, СКСО и «Торнадо».