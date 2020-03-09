В Татарстане трое рыбаков провалились под лед на Волге

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Татарстане под Тетюшами трое рыбаков выехали на лед Волги на мотоцикле. На расстоянии 300 м от берега мужчины провалились под лед.

Выбраться из воды они смогли, но продвигаться дальше не решились и вызвали спасателей.

Вызов поступил в 09.17, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. В 10.26 внештатный сотрудник ГИМС на аэросанях снял пострадавших с льдины. В 10.30 пострадавшие были доставлены на пристань города Тетюши и переданы бригаде скорой помощи и сотрудникам МВД.

Пострадавшие от медицинской помощи отказались.