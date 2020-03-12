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В Татарстане спасатели вынесли женщину из горящей квартиры

08:18, 12.03.2020
В Татарстане спасатели вынесли женщину из горящей квартиры
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В ночь на четверг в Нурлате произошел пожар в квартире дома на улице Карла Маркса. Пожарным пришлось выносить хозяйку жилья 1958 года рождения.

Площадь пожара составила 10 кв. м, сгорели диван и вещи. Еще до прибытия спасателей из дома эвакуировались 15 человек.

Сообщение о пожаре поступило в 00.33, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Пожарные прибыли на место в 00.36. Хозяйку спасли в 00.39. Огонь был локализован в 00.43, через 10 минут он был ликвидирован.

Пожар тушили, войдя через дверь квартиры и при помощи трехколенной лестницы со стороны балкона.

Причина пожара устанавливается.

Происшествия Татарстан
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