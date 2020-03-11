В Казани осудили водителя автобуса, из-за которого пассажирка выпала из салона на дорогу

В Казани осудили водителя автобуса, по вине которого пассажирка выпала из салона на проезжую часть и получила травмы. Его признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Суд приговорил его к одному году и трем месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2,5 года.

Установлено, что 20 июля 2019 года утром подсудимый за рулем автобуса НЕФАЗ на улице Сибирский Тракт Казани после высадки и посадки пассажиров на остановке не закрыл двери и начал движение. В результате из автобуса на проезжую часть выпала 68-летняя пассажирка, которую после падения транспортное средство переехало правыми задними колесами.

Мужчина свою вину полностью признал, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в Казани столкнулись три автобуса, полностью перекрыв дорогу.