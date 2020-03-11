Новости спорта

21:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Гостевой матч «Рубина» против «Урала» пройдет без зрителей из-за коронавируса

21:42, 11.03.2020
Гостевой матч «Рубина» против «Урала» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Фото: vk.com/fc_ue

В пресс-службе министерства спорта Свердловской области сообщили, что все домашние матчи «Урала» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца апреля пройдут без зрителей.

Такое решение было принято в целях выполнения запрета на проведение в регионе массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.

«Все матчи чемпионата России до конца апреля пройдут без зрителей. Это касается игр чемпионата России с «Рубином», «Тамбовом» и московским «Динамо». Никаких послаблений владельцам абонементов делаться не будет», — сказали в пресс-службе министерства спорта.

Таким образом, скорее всего матчи «Урала» против казанского «Рубина» (21 марта), «Тамбова» (5 апреля), а также московского «Динамо» (26 апреля) пройдут при пустых трибунах.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров