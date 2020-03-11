Казани выделят средства на создание новой хоккейной команды

В Казани создадут детскую следж-хоккейную команду «Ак Барс следж». Об этом стало известно по итогам конкурса «Хоккей без барьеров».

Проект от «Центра развития адаптивного спорта Республики Татарстан» стал победителем в номинации «Импульс развития» и получит финансовую поддержку на реализацию.

Всего на конкурс было подано 12 заявок на создание новых команд. Кроме Казани также победителями стали Киров, Пенза, Омск, Екатеринбург и Сочи. В этих городах теперь появится детская следж-хоккейная команда.

Конкурс «Хоккей без барьеров» был организован Детской следж-хоккейной лигой при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.