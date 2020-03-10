В Татарстане отменили массовые мероприятия в школах и колледжах

Министерство образования и науки Татарстана сообщило об отмене выездных и массовых мероприятий в школах, колледжах и техникумах.

Кроме того, ведомство рекомендовало проводить уроки по разным предметам в одном классе и следить за самочувствием детей в течение дня, в том числе и измерять у них температуру.

Всего с 28 февраля по 6 марта в Татарстане закрыто 26 классов в 13 общеобразовательных школах в Казани, Кукморском и Менделеевском муниципальных районах. Полностью закрытых на карантин школ в республике нет.

Ранее в России отменили первый крупный спортивный турнир из-за коронавируса.