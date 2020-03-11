Минниханов встретился с Роем Джонсом-младшим

Фото: @rusminnikhanov

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал фотографию с прибывшим сегодня бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим. Фото опубликовано в «Инстаграме» президента.



Ранее «Реальное время» сообщало о прибытии Роя Джонса-младшего в Казань. Легендарного спортсмена в аэропорту встретил министр спорта РТ Владимир Леонов. Боксер прибыл в столицу Татарстана в сопровождении своей команды и президента Федерации бокса России Умара Кремлева. Рой Джонс-младший проведет мастер-класс для юных боксеров Татарстана, который пройдет в спортивном комплексе «Динамо».

