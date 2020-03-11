Толстый кот Виктор встретил Казанского кота — фото

Фото: соцсети

Хозяин толстого кота — путешественника Виктора Михаил Галин вместе со своим знаменитым питомцем посетил улицу Баумана, в частности памятник Казанскому коту. Кадрами встречи поделились пользователи соцсетей.



Напомним, Галин вместе с котом Виктором прибыли сегодня в Казань на поезде. В столице Татарстана они проведут 3 дня. В планах у молодого человека и его знаменитого питомца посетить Музей чак-чака, остров-град Свияжск и «умный город» Иннополис.



Более того, Госкомитет Татарстана по туризму разработал особую программу визита в Татарстан для знаменитого кота Виктора, которого не пустили в самолет из-за избыточного веса.