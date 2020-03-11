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Толстый кот Виктор встретил Казанского кота — фото

14:43, 11.03.2020
Толстый кот Виктор встретил Казанского кота — фото
Фото: соцсети

Хозяин толстого кота — путешественника Виктора Михаил Галин вместе со своим знаменитым питомцем посетил улицу Баумана, в частности памятник Казанскому коту. Кадрами встречи поделились пользователи соцсетей.


Напомним, Галин вместе с котом Виктором прибыли сегодня в Казань на поезде. В столице Татарстана они проведут 3 дня. В планах у молодого человека и его знаменитого питомца посетить Музей чак-чака, остров-град Свияжск и «умный город» Иннополис.

Более того, Госкомитет Татарстана по туризму разработал особую программу визита в Татарстан для знаменитого кота Виктора, которого не пустили в самолет из-за избыточного веса.

Общество Татарстан
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