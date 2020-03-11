Предпринимательница в РТ выплатила долг в 200 тысяч после ареста автомобиля

В Спасском районе Татарстана продавец контрафактной продукции выплатила долги после того, как приставы арестовали ее автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов РТ.

Женщина занималась реализацией контрафактной продукции, используя товарный знак компании по производству запчастей для отечественных легковых автомобилей. Представители компании подали иск в суд, где была назначена компенсация в размере 200 тысяч рублей в пользу предприятия.

Однако долг женщина выплачивать не собиралась. Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества неплательщицы — легкового автомобиля марки Mitsubishi 2015 года выпуска. Только после ареста автомобиля женщина выплатила долг и исполнительский сбор в полном размере.

Ранее на Горьковском шоссе в Казани судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД арестовали автомобиль марки Hyundai Solaris.

