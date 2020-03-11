Минкультуры Татарстана разработает типовой порядок регистрации брака в учреждениях культуры
Министерство культуры Татарстана разработает и утвердит типовой порядок регистрации брака в учреждениях культуры. Соответствующий указ, подписанный премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Также учреждениям культуры требуется утвердить порядки предоставления услуги бракосочетания, указывается в тексте постановления от 11 марта.
Документ вносит изменения в постановление кабмина РТ от 2010 года. Согласно тому распоряжению, при проведении на территории культурных учреждении церемонии бракосочетания те должны следовать законодательству об объектах культурного наследия. То есть приостанавливать работу музеев или галерей на время праздника нельзя.
Новое изменение в постановление предполагает убрать данную поправку.
В перечень государственных учреждений культуры, в которых можно регистрировать брак, вошли:
- Национальный музей РТ,
- Государственный музей изобразительных искусств РТ,
- Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»,
- Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,
- Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник,
- Историко-архитектурный и художественный музей Остров-град «Свияжск»,
- Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник,
- Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник,
- Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино».
комментарии
Свадьба.