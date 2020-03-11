Минкультуры Татарстана разработает типовой порядок регистрации брака в учреждениях культуры

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Министерство культуры Татарстана разработает и утвердит типовой порядок регистрации брака в учреждениях культуры. Соответствующий указ, подписанный премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Также учреждениям культуры требуется утвердить порядки предоставления услуги бракосочетания, указывается в тексте постановления от 11 марта.

Документ вносит изменения в постановление кабмина РТ от 2010 года. Согласно тому распоряжению, при проведении на территории культурных учреждении церемонии бракосочетания те должны следовать законодательству об объектах культурного наследия. То есть приостанавливать работу музеев или галерей на время праздника нельзя.

Новое изменение в постановление предполагает убрать данную поправку.

В перечень государственных учреждений культуры, в которых можно регистрировать брак, вошли: