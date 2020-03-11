Товарищеский матч Молдавия — Россия пройдет без зрителей

Товарищеский матч сборной России против команды Молдавии пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Молдавии.

«Матч состоится при пустых трибунах», — отметил источник.

Продажи билетов на игру уже приостановлены. Накануне в Молдавии было принято решение запретить массовые мероприятия.

Игра между Россией и Молдавией запланирована на 31 марта в Кишиневе, начало в 21.45 мск.

Отметим, что за три дня до этого команда Станислава Черчесова должна встретиться на выезде с командой Швеции.