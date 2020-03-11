Владимир Капитонов и Ко обменялись исками с КАМАЗом из-за лизинговых автобусов

От «Лизинговой компании КАМАЗ» — «Агромиру»: иск о банкротстве

Сегодня конкурсный управляющий Ильдар Залялетдинов опубликовал сообщение о том, что вводится процедура наблюдения в отношении казанского перевозчика ООО «Агромир» по заявлению АО «Лизинговая компания КАМАЗ» о признании «Агромира» банкротом.

КАМАЗ требует выплатить долг в 6 094 890 рублей. Судебное заседание назначено на 9 июня. Арбитражный управляющий по делу Ильдар Залялетдинов рассказал «Реальному времени», что определение увидел только вчера, 10 марта, поэтому пока только готовит запросы на документы и еще не успел изучить ни имущество должника, ни его возможности по выплате долга: «Не знаю еще, что за предприятие, чем дышит, какое имущество у него есть». Но общая суть дела, как подтвердил нам Залялетдинов, заключается в том, что «Агромир» задолжал 6 миллионов лизинговых платежей за автобусы.



Арбитражный суд РТ опубликовал сообщение о том, что вводится процедура наблюдения в отношении казанского перевозчика ООО «Агромир». Фото Максима Платонова

От «Агромира» — КАМАЗу: иск о некачественных автобусах

Как пояснил «Реальному времени» известный казанский пассажирский перевозчик Владимир Капитонов, генеральный директор ООО «Агромир», иск лизинговой компании — очередное звено в истории со сгоревшим автобусом и в деле о некачественных НЕФАЗах, которые ООО «Агромир» как раз и взяло в лизинг. Напомним, 8 декабря 2018 года в гаражном боксе на улице Аделя Кутуя сгорел новый НЕФАЗ, который находился в лизинге у арендатора — ООО «Агромир». Заодно «Агромир» потерял еще две машины — автобус МАЗ и автопогрузчик, на которые перекинулось пламя. Согласно выводам ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы», «технической причиной возгорания автобуса НЕФАЗ <…> явилось тепловое проявление электрического тока вследствие аварийной работы оборудования», а возникновению пожара «способствовало низкое качество сборки» автобуса.



Были и другие проблемы со злополучными НЕФАЗами: на их огнеопасность и регулярный выход из строя перевозчик жаловался неоднократно. На КАМАЗе отвечали, что виной всему некомпетентность водителей, не умеющих работать с автобусами на газу, и «несанкционированное» внесение конструкционных изменений в машины самими перевозчиками.

Были и другие проблемы со злополучными НЕФАЗами: на их огнеопасность и регулярный выход из строя перевозчик жаловался неоднократно. Фото Владимира Васильева

Сейчас ООО «Агромир» судится с производителем автобусов по этому вопросу. Владимир Капитонов рассказал «Реальному времени»:

— Мы уже больше года судимся с КАМАЗом по качеству автобусов. На завтра, 12 марта, назначено судебное заседание по этому делу. Это непрерывный процесс, и их иск — звено в той же цепи. Вся доказательная база по некачественным автобусам, которые они мне поставляют, у меня есть, но окончательное решение, конечно, остается за судом. Но нужно понимать, что это не отдельные иски — здесь одно вытекает из другого.



«Сама по себе процедура наблюдения ничего не значит»

Владимир Капитонов, директор ООО «Агромир», пояснил «Реальному времени», что ничего смертельного не происходит: по его словам, введение процедуры наблюдения — это стандартный этап судебного дела, который проводится в целях оздоровления предприятия.

Сейчас ООО «Агромир» судится с производителем автобусов по этому вопросу. Фото Максима Платонова

— Сама по себе процедура наблюдения ничего не значит. Конкурсный управляющий назначается на период оздоровления предприятия. Пока мы решаем вопросы в суде, конкурсный управляющий серьезно облегчает мне жизнь. Теперь у меня совершенно спокойно идет работа, я опять могу работать со своим расчетным счетом, безо всяких обременений и ограничений. Более того, многие предприятия специально заказывают себе процедуру наблюдения, чтобы руки себе развязать. Так что я не вижу никаких сложностей, все идет в рабочем порядке. Процедура наблюдения может длиться до 12 месяцев. 3 месяца — это первоначальный срок, ее можно потом продлить, если будет позитивная динамика по оздоровлению предприятия. За это время мы должны работать, выплачивать собственные долги, получать долги с тех, кто должен нам, спокойно работать в стандартном режиме.

В сухом остатке впереди — судебные заседания по нескольким искам, направленным компаниями друг против друга.

«Реальное время» будет следить за развитием ситуации.



Людмила Губаева