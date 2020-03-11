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До Казани добрался бегун, который намерен пробежать Россию от Питера до Владивостока

11:27, 11.03.2020
До Казани добрался бегун, который намерен пробежать Россию от Питера до Владивостока
Фото: соцсети

До Казани добрался россиянин Максим Егоров, который намерен провести эксперимент и пробежать всю территорию России от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Забег Егоров начал 27 января. В день он пробегает около 35 километров. Расстояние в 10 тысяч километров Егоров намерен пробежать за пол года. О своем путешествии он рассказывает на странице в соцсетях.

Общество Татарстан
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