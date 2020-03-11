Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поправке к Конституции РФ. Поддержали поправки 383 депутата, против не выступил никто. Еще 43 парламентария воздержались от голосования. Все они представляют фракцию КПРФ.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в каждом регионе депутаты будут встречаться со своими избирателями и разъяснять каждую поправку.

«Мы спланируем свой график работы в апреле таким образом, чтобы депутаты могли больше быть в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно изменений в Конституцию», — цитирует его ТАСС.

Поправки ждут одобрения Совета Федерации. Рассмотрение назначено на сегодня, 11 марта.

