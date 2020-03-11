Минфин РФ считает, что цены на бензин не вырастут из-за обвала рубля

Фото: Максим Платонов

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин не изменятся после падения цен на нефть.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — передает ТАСС.

Министр энергетики России Александр Новак высказал такую же точку зрения, ссылаясь на особый налоговый режим, который позволяет нивелировать изменение цен на нефть на мировых рынках.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в то время как российские биржи не работали из-за праздников, на международных торгах на площадках Forex курс доллара вырос на 9,5% и к 11 утра мск превысил отметку в 75 рублей, евро подрос до 85 рублей. Причина снижения курса рубля — падение цены на нефть, вызванное провалом сделки стран-производителей нефти по ограничению добычи. Подробнее — в материале «Реального времени».

