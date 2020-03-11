Адиль Ширинов покинет совет директоров Sollers

Гендиректор УАЗа и глава проекта Aurus Адиль Ширинов выйдет из состава совета директоров ПАО «Соллерс». Он не вошел в список кандидатов в новый состав совета.

Кроме Ширинова, из совета директоров выбывает замгендиректора Sollers по стратегическому развитию Вероника Антонова.

Новыми членами совета могут стать директор по персоналу «Соллерса» Елена Семенова и недавно возглавившая СП MazdaSollers Елена Фролова.

Сохранят места в совете Вадим Швецов, гендиректор компании Николай Соболев, директор по связям с общественностью и государственными структурами Зоя Каика, а также директор по правовым вопросам Виктор Хвесеня, экс-министр промышленности и торговли Виктор Христенко, гендиректор «ТОТ Центр психологических технологий» Ирина Девина и совладелец железнодорожной группы Rail Garant (100%) Сергей Смыслов.

ПАО «Соллерс» объединяет ООО «Ульяновский автомобильный завод» (выпускает автомобили УАЗ, является ключевым активом группы), ОАО «Заволжский моторный завод». Компания имеет в РФ совместные предприятия с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit.

Напомним, что Адиль Ширинов летом прошлого года был назначен руководителем ООО «Аурус», которое займется производством отечественных лимузинов Aurus.