Адиль Ширинов возглавил проект по производству автомобилей Aurus

Гендиректор УАЗа и FordSollers Адиль Ширинов назначен руководителем ООО «Аурус». Компания займется производством отечественных лимузинов Aurus.

«С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО «Аурус» был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года», — сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

При этом бывший гендиректор Хильгерт, который стоял у истоков создания компании, продолжит сотрудничество с Aurus в статусе советника Ширинова.

В министерстве пордтверждают, что производство автомобилей будет налажено на ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.

Напомним, что гендиректором УАЗа Ширинов стал только в мае этого года. На этом посту он сменил основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова.



