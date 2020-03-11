В Камском Устье задержали браконьера, отстреливающего зайцев

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В Камском Устье сотрудники Госкомитете РТ по биоресурсам выявили факт незаконной охоты. В селе Теньки в автомобиле ВАЗ обнаружили четыре туши зайца и две туши куропаток.

По данным пресс=службы, охота на животных велась с помощью пневматического ружья. Нарушителю предъявлен ущерб, нанесенный биоресурсам, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что в Татарстане запрещен отлов пушных зверей. В марте у диких животных начинается сезон размножения. Одновременно можно встретить сразу несколько зайцев.

Ранее Госкомитет РТ по биоресурсам опроверг сообщения о запрете охоты в Республике Татарстан на гуся.



