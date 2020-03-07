Госкомитет РТ по биоресурсам опроверг слухи о запрете утиной охоты

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о запрете охоты в Республике Татарстан на гуся в весенний период. Однако Госкомитет РТ по биоресурсам официально опроверг эту информацию.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время действует срок весенней охоты, в том числе на гуся, с четвертой субботы апреля, в течение 10 календарных дней.

— По результатам проведенного анкетирования по срокам весенней охоты комитет проводит работу по переносу сроков открытия весенней охоты с четвертой субботы апреля на третью субботу апреля, — добавили в комитете.