Гендиректор «Уфы» о матчах без зрителей: «Если есть опасность, футбол подождет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий в российской столице из-за угрозы распространения коронавируса.

«Конечно, ситуация неприятная, что тут говорить. Это были бы полные трибуны на наших московских матчах. С руководством «Спартака» и ЦСКА пока не связывался. Знаем только, что завтра РФС и РПЛ будут принимать решение.

На первый план должна выходить безопасность людей. Если есть хоть какой-то риск, то лучше проводить матчи без зрителей. К тому же непонятно, как определить эти 5 тысяч человек. Лотерею, что ли, проводить? Ну это смешно. Если есть опасность, то футбол подождет», — сказал Газизов.

В ближайшее время «Уфе» предстоит сыграть два выездных матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московских ЦСКА и «Спартака».