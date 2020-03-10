Экономист из США предрек победу России в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев высоко оценил шансы России на победу в экономической войне, которую вызвал обвал цен на нефтяном рынке.

В статье для National Interest (ее приводит «ИноСМИ») он сообщил, что срыв соглашения ОПЕК+ обусловлен тем, что сделка перестала быть выгодной для российских нефтяных компаний.

«Но у русских есть ряд преимуществ. Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах. Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами. И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен», — отмечает Гвоздев.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что цены на нефть после обвала могут восстановиться в течение нескольких месяцев.