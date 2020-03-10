Министр энергетики РФ рассказал, сколько будут восстанавливаться цены на нефть

Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться в течение нескольких месяцев.

«Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев», — рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Также он уточнил, что падение цен на нефть не повлияет на цену бензина в России из-за принятых ранее регуляторных мер правительства.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в то время как российские биржи не работали из-за праздников, на международных торгах на площадках Forex курс доллара вырос на 9,5% и к 11 утра мск превысил отметку в 75 рублей, евро подрос до 85 рублей. Причина снижения курса рубля — падение цены на нефть, вызванное провалом сделки стран-производителей нефти по ограничению добычи. Подробнее — в материале «Реального времени».

