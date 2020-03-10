Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в транспорте в час пик

Роспотребнадзор представил памятку по профилактике коронавирусной инфекции.

Так, россиянам рекомендуют воздержаться от посещения торговых центров, мероприятий в часы пик. Также не следует ездить на общественном транспорте в загруженные часы, говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, гражданам следует использовать одноразовую медицинскую маску, меняя ее при этом каждые 2—3 часа, избегать контактов с людьми, имеющими признаки ОРВИ, мыть руки с мылом и дезинфицировать гаджеты и технику.

В памятке рекомендуется ограничить по возможности тесные объятия и рукопожатия при приветствии.

Ранее Духовное управление мусульман России выпустило рекомендации по защите от коронавируса. Мусульманам советуют не пожимать рук, не целоваться, а также отказаться от паломничества.

