Суд признал Led Zeppelin авторами рок-баллады Stairway to Heaven

Апелляционный суд США признал музыкантов группы Led Zeppelin авторами знаменитой песни Stairway to Heaven. Таким образом, представители группы Spirit уже второй раз не смогли доказать, что мелодия песни была украдена у них.

Слушание проводилось в полном составе суда — 11 судей, передает «РИА Новости». Дело рассматривалось около 4 лет.

В 2016 году музыканты группы Spirit подали в суд на Led Zeppelin, утверждая, что мелодия одной из самых известных рок-баллад была списана с их сингла Taurus. Однако в тот раз суд принял сторону обвиняемых. Истцы же нашли процессуальную ошибку и подали апелляцию, которая тоже не увенчалась успехом.

Ранее эксперты называли Stairway to Heaven одной из самых безопасных песен для вождения.

