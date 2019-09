Специалисты назвали самую опасную для вождения песню

Песню American Idiot американской рок-группы Green Day специалисты из Южно-Китайского университета в Гуанчжоу назвали самой опасной для водителя на дороге.

В целом во время исследования выяснилось, что тяжелая и громкая музыка вызывает желание у водителей в два раза чаще перестраиваться и ехать быстрее, сообщает «Мир 24». Несмотря на это трек Stairway to Heaven от Led Zeppelin и Under the Bridge от Red Hot Chili Peppers назвали самыми безопасными песнями для вождения.

Ранее опрос показал, что 83% россиян применяют автомобиль не по назначению. Так, 41,9% используют машину для занятий любовью, 24,5% разговаривают по телефону в уединении, 9,4% работают или учатся «существенное время» . Еще 9% опрошенных сказали, что завтракают, обедают или ужинают в транспорте.