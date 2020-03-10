Казанский БЦ «Булак» не смог продать права требования на 42 млн рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося ООО «Бизнес-центр «Булак» сообщил о несостоявшихся торгах по продаже дебиторской задолженности на 42 млн рублей. Заявок на права требования не поступило.

Крупнейший долг перед бизнес-центром у ООО «УК «Центр микрофинансирования» — 41,6 млн рублей, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве. Еще 430 тысяч рублей задолжало ООО «Центр микрофинансирования г. Архангельск». Кроме того, долг в 53 тысячи рублей образовался у ООО «Центр микрофинансирования г. Казань».

Стоит отметить, что ООО «Бизнес-центр «Булак» зарегистрировано в Казани на улице Щапова, 14/31. Сам же бизнес-центр расположен на улице Право-Булачная, д. 35/2.