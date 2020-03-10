Вратарь «Уфы» Беленов сыграл 100 матчей на «ноль» и вошел в клуб Льва Яшина

Вратарь «Уфы» Александр Беленов после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) вошел в клуб Льва Яшина.

В данный клуб входят голкиперы, которые провели 100 игр на «ноль» в российских чемпионатах.

Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. За это время 33-летний голкипер провел за клуб 99 матчей, в 38 из которых сохранил свои ворота «сухими», пропустив 94 мяча. Зимой он продлил контракт с клубом на 3 года.

Ранее Беленов также играл в белгородском «Салюте», московском «Спартаке», махачкалинском «Анжи» и за краснодарскую «Кубань».