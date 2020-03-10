Семак объяснил, почему «Зениту» не удалось забить в ворота «Уфы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команде не удалось распечатать ворота «Уфы» (0:0) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги по футболу.

— Нужно не количество, а качество. Моменты были после навесов, их нужно было реализовывать. В принципе, когда команда обороняется очень глубоко, через центр пробиться очень сложно. Фактически десять игроков в штрафной площади. Конечно, через центр атаковать очень сложно.

Здесь нужно или высокое исполнительское мастерство, чтобы принимать спиной к воротам, обыгрывать, или же дальние удары, которых было не так много, а большинство были заблокированы. Или фланговая игра. При насыщенной обороне это три вещи, которые нужно делать, что мы пытались, но, самое важное, не смогли забить. Забили бы — характер игры поменялся бы, — сказал Семак по окончании матча.

После ничьей с «Зенитом» команда Евсеева набрала 26 очков и переместилась на 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.