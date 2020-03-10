Татарстан вошел в топ-10 самых экономически здоровых регионов России

Аналитики составили рейтинг экономического здоровья регионов за 2019 год. Татарстан вошел в десятку, закрепившись на 7-м месте.

Республику обошли такие регионы, как Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург и Московская область, пишут «Известия». За Татарстаном в десятке следуют Магаданская и Ленинградская области.

Исследование проводили специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс». Отмечается, что рейтинг базировался на сырьевом богатстве, уровне развития обрабатывающего сектора экономики, а также доле институциональной ренты.

В десятку антилидеров по экономическому здоровью регионов вошли Чеченская Республика, Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тува. Фактором отрицательной динамики специалисты называют отсутствие или незначительный объем сырья.