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В России могут ввести штрафы за запрещенный контент

06:57, 10.03.2020
В России могут ввести штрафы за запрещенный контент
Фото: realnoevremya.ru

Сенаторы и общественники готовят законопроект, который введет штрафы для соцсетей и интернет-компаний за распространение противоправного контента. Так авторы надеются защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма в интернете.

В Mail.ru Group назвали такой законопроект вредным и нереализуемым, пишет «Коммерсант». В компании также отметили, что модераторы ежемесячно удаляют сотни тысяч опасных и противоречащим правилам площадки постов.

Гендиректор российского сервиса знакомств Mamba Андрей Бронницкий добавляет, что в рамках инициативы жесткие правила применяются только для внутренних игроков и не влияют на внешних конкурентов, позволяя им развиваться более свободно без обременений.

В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство не принимало участия в подготовке замечаний к законопроекту.

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