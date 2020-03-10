Медведев призвал депутатов Госдумы принять поправки к Конституции

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Фракция «Единой России» поддержит поправки к Конституции во втором чтении. То же самое стоит сделать и депутатам других фракций, уверен председатель ЕР Дмитрий Медведев.

«Они обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян», — говорится в официальном заявлении Медведева, опубликованном на сайте «Единой России».

Глава ЕР пояснил смысл поправок, касающихся социальной сферы. Его он увидел «в повышении качества и уровня жизни, поддержке семьи, ее ценностей, всесторонней защите детей, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста».

«Именно этими направлениями руководствуется в своей работе «Единая Россия». Именно поэтому партия поддержала новеллы, предложенные президентом», — сказал Медведев.

Напомним, что во втором чтении поправки будут рассматриваться сегодня, 10 марта.