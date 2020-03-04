Новости общества

04:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Еще двое россиян заразились коронавирусом — Минздрав ОАЭ

03:27, 04.03.2020
Еще двое россиян заразились коронавирусом — Минздрав ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах выявили двоих заразившихся коронавирусом. Они оказались гражданами России.

В общей сложности в ОАЭ выявили шесть новых случаев заболевания — помимо россиян, заболели двое итальянцев, а также граждане Германии и Колумбии, сообщает Министерство здравоохранения Эмиратов.

В министерстве отметили, что заболевшие контактировали с двумя людьми, диагноз которых был подтвержден ранее. Все они находились в ОАЭ в связи с проведением этапа велогонки Мирового тура.

Ранее сообщалось, что в Москве подтвердился случай заражения коронавирусом россиянина, приехавшего из Италии.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров