У ТК «Родина» в Казани на дорогу рухнул столб и парализовал движение
На дорогу у станции метро «Горки» неподалеку от ТК «Родина» в Казани рухнул бетонный столб. Видеозапись последствий инцидента появилась утром в социальных сетях.
Очевидцы сообщают, что упавший столб повредил автомобиль Volkswagen. Исходя из данных сервиса «Яндекс.Пробки», движение по дороге в сторону ТЦ «Горки Парк» оказалось парализованным.
напомним, схожая авария произошла в ноябре на Танковом кольце: тогда столб упал на троллейбусные линии и перекрыл движение общественному транспорту в этом районе.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым