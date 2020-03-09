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У ТК «Родина» в Казани на дорогу рухнул столб и парализовал движение

11:20, 09.03.2020
У ТК «Родина» в Казани на дорогу рухнул столб и парализовал движение
Фото: скриншот

На дорогу у станции метро «Горки» неподалеку от ТК «Родина» в Казани рухнул бетонный столб. Видеозапись последствий инцидента появилась утром в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что упавший столб повредил автомобиль Volkswagen. Исходя из данных сервиса «Яндекс.Пробки», движение по дороге в сторону ТЦ «Горки Парк» оказалось парализованным.

напомним, схожая авария произошла в ноябре на Танковом кольце: тогда столб упал на троллейбусные линии и перекрыл движение общественному транспорту в этом районе.

Происшествия Татарстан
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