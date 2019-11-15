В Казани на Танковой упал столб, заблокировав движение троллейбусов
В пятницу вечером в Казани на улице Танковой погнулся железобетонный столб, державший троллейбусные линии. Авария случилась возле остановки «Улица Комарова».
«К счастью, никто не пострадал», — прокомментировали очевидцы в соцсетях. К сообщению приложено несколько фотографий.
Судя по снимкам, столб не упал на дорогу, но наклонился почти на 90 градусов.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на этом участке до сих пор затруднено.ПроисшествияАвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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