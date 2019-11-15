В Казани на Танковой упал столб, заблокировав движение троллейбусов

В пятницу вечером в Казани на улице Танковой погнулся железобетонный столб, державший троллейбусные линии. Авария случилась возле остановки «Улица Комарова».

«К счастью, никто не пострадал», — прокомментировали очевидцы в соцсетях. К сообщению приложено несколько фотографий.

Судя по снимкам, столб не упал на дорогу, но наклонился почти на 90 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на этом участке до сих пор затруднено.