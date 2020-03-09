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Максим Галкин поздравил девушек с 8 Марта из Набережных Челнов полуобнаженным

10:38, 09.03.2020
Максим Галкин поздравил девушек с 8 Марта из Набережных Челнов полуобнаженным
Фото: Скриншот

Известный юморист Максим Галкин накануне с концертом посетил Набережные Челны. После концерта он записал видеообращение к поклонницам и анонсировал концерт в Казани.

«Ребят, отработал концерт в Набережных Челнах, потрясающая публика. Завтра — Казань. Всем привет и с 8 Марта!» — говорил он в коротком видеоролике.

При этом Галкин предстал в кадре без какой-либо одежды на верхней части тела, за исключением нарисованных при помощи инстаграм-маски очков и бабочки.

Общество Татарстан
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