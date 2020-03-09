Центробанк откажется от покупки валюты, Минфин начнет ее продавать

В связи с падением курса рубля Банк России откажется от покупки валюты на срок в 30 дней в рамках механизма «бюджетного правила». Такие меры должны стабилизировать курс, полагают в ЦБ.

Цена нефти марки Urals , на которую ориентировано «бюджетное правило» сейчас упала ниже базового уровня, отмечает Минфин. Это ведет к недополучению нефтегазовых доходов в бюджет России, выпадающие доходы должны компенсироваться из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В связи с этим Минфин объявил о начале продажи иностранной валюты.

— По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США), или 9,2% ВВП, — добавляет Минфин России.

В сообщении отмечается, что средств ФНБ должно хватить на 6—10 лет при цене на нефть в $25—30.

Напомним, что в связи с падением цены на нефть на международных торгах до уровня в $30—34 курс рубля по отношению к доллару пришел к отметке 72,5.