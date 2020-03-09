В Казани мужчина попытался из ведра потушить горящую машину
Минувшей ночью в Казани на улице Краснококшайская сгорела машина. Видеоролик пожара появился в социальных сетях.
На записи видно, как до прибытия пожарных некий мужчина попытался справиться с пламенем своими силами — потушив его из ведра. Воду он набирал из ближайшей лужи. Огонь тем временем перекинулся на соседний автомобиль.
Пламя удалось потушить прибывшим к месту происшествия пожарным.
Напомним, на этой неделе в в Московском районе Казани загорелся склад с мебелью.
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