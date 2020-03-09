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Происшествия

В Казани мужчина попытался из ведра потушить горящую машину

07:16, 09.03.2020
В Казани мужчина попытался из ведра потушить горящую машину
Фото: скриншот

Минувшей ночью в Казани на улице Краснококшайская сгорела машина. Видеоролик пожара появился в социальных сетях.

На записи видно, как до прибытия пожарных некий мужчина попытался справиться с пламенем своими силами — потушив его из ведра. Воду он набирал из ближайшей лужи. Огонь тем временем перекинулся на соседний автомобиль.

Пламя удалось потушить прибывшим к месту происшествия пожарным.

Напомним, на этой неделе в в Московском районе Казани загорелся склад с мебелью.

Происшествия Татарстан
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