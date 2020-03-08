Врач из РКИБ рассказала, как проходил карантин по коронавирусу в Казани

Фото: скриншот видео youtube.com

Казанский врач Диана Семенова провела 14 дней на карантине вместе с эвакуированными с лайнера Diamond Princess россиянами. Сегодня карантин, связанный с выявленным на лайнере коронавирусом, завершился — она впервые сможет попасть домой.

— Мы чувствовали ответственность не только за себя, но и за республику, и за страну в целом, — рассказала Семенова в интервью журналистам.

Она добавила, что врачи жили в стационаре отдельно от пациентов и заходили к ним в защитных костюмах. Семья Семеновой с пониманием отнеслась к ее длительному нахождению на карантине, передает ГТРК «Татарстан».

— Пациенты вначале приехали очень опечаленными, потому что ожидание было длительным. Но в процессе работы они открылись нам, мы открылись им, отношения у нас сложились очень хорошие, добавила Семенова.

Напомним, что врачей, обеспечивавших карантин, сегодня наградил глава Минздрава России Виктор Мурашко.