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Казанец приехал в ночной клуб заступиться за дочь и получил удар ножом

11:01, 08.03.2020
Казанец приехал в ночной клуб заступиться за дочь и получил удар ножом
Фото: Реальное время

В эти выходные в одном из ночных клубов Казани произошла потасовка из-за того, что парни из числа посетителей начали приставать к двум девушкам. Одна из них позвонила отцу, и тот приехал в клуб, чтобы заступиться за нее.

В ходе потасовки прибывший отец получил удар ножом в руку от одного из посетителей. Позже нападавших спугнули охранники клуба.

Медицинская помощь понадобилась не только мужчине, но и одной из девушек — в потасовке она получила несколько ушибов, сообщает телеканал «Татарстан-24».

ОбществоПроисшествия Татарстан
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